الوادي: أزيد من 25 ألف زبون يحرمون من التيار الكهربائي

بسبب الإنقطاعات مع ارتفاع الخيالي لدرجات الحرارة التي حرمت أزيد من 25الف زبون من التيار الكهربائي لساعات ومع إنقطاعات متكررة تواصلت طوال اليوم.

بلديات برمتها في الجهة الشرقية والشمالية على غرار حساني عبد الكريم الدبيلة المقرو وحاسي خليفة والرقيبة وقمار. ولم تسلم حتى عاصمة الولاية من هكذا انقطاع. وحرم من التيار الكهربائي الذي انقطع بداية من صبيحة اليوم وتواصل لساعات طويلة من نهار اليوم.

الانقطاعات اتلف الالات الكهربائية مكيفات واحدث طوارىء في المرضى وكبار السن وكذا الاطفال الصغار. كما استمر الانقطاع في مراكز تربوية التي يجتاز فيها الممتحنين شهادة البكالوريا.

وشكلت الارتفاع الخيالي لدرجة الحرارة مع رياح قوية ساخنة محملة من تطاير غبار واتربة والتي ادت إلى سقوط اعمدة كهربائية واحتراق محولات.