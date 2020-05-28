الوادي: أصحاب التخصيصات السكنية يحتجون على التأخر في تسليم الأراضي

احتج العشرات من مستفيدي التخصيصات السكنية بمنطقة الخصيم ببلدية قمار، أمام مقر البلدية، منددين بالتأخر الفاضح في تسليم الأراضي.

ووجد المستفيدون انفسهم عالقين بين الادارات التي تتعارض مع بعضها في الفصل في هذا الملف، وانهاءه طوال هذه المدة التي وصلت إلى ستة سنوات متتالية.

أين تم تطهير القوائم في وقت سابق، بعد أن وجد نفس المستفيدين من التخصيصات وكذا من السكن الاجتماعي في نفس الوقت.

فيما يعد تحديد التخصيصات السكنية المقدرة بـ500 تخصيصة ببلدية قمار التي تداخلت مع محيط فلاحي، وهو ما عقد اجراءات التسوية، والذي رأى فيه المحتجين أنه تسويف وبيروقراطية وصراع بين الجهات الإدارية وأنهم ضحية هذا الأمر.

فيما يعاني أغلبية المحتجين بين الكراء وكذا السكن في العائلات الكبيرة، وسط أوضاع مزرية.

وطالب المحتجون بضرورة ايجاد حل نهائي لهذا الوضع، وتسليم الاراضي لهم، للإنطلاق في عملية تشييد سكناتهم.

وتبقى الكرة في مرمى المسؤولين، في دحرجة هذا الملف العالق.