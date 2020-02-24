الوادي: أطفال السرطان في رحلة طويلة للبحث عن أدوية مفقودة

يعاني أولياء الأطفال المرضى بالسرطان بالوادي وولايات الجنوب، معاناة رهيبة حسب العديد منهم في ظل عدم وجود مصلحة تكفل لهم العلاج، خاصة مع فتح مركز جهوي لمكافحة هذا المرض الخبيث بذات الولاية.

وحسب الكثير منهم الذين وجدوا انفسهم في رحلة البحث على الدواء المفقود، Mercaptopurine50mg، ويضطرون إلى شراءه وجلبه من الشقيقة تونس.

وهذا بأسعار خيالية تصل إلى 27 ألف دينار جزائري للعلبة الواحدة، والتي تحتوي على 21قطعة فقط، ويستهلك الطفل المريض قطعتين كل يوم.

الأمر الذي يجبر الأولياء على شراء ثلاثة علب مدة شهر واحد فقط وهو عينة من عدد من الادوية المفقودة او النادرة.

ويجبر الكثير من الأولياء على التنقل إلى ولايات باتنة وكذا العاصمة للعلاج، والبقاء لاشهر واسابيع متتالية.

واقع اثقل كاحلهم في التنقل والمصاريف، إضافة إلى مصاريف الأشعة والتحاليل على عاتقهم.

وناشد الأولياء الذين إلتقتهم النهار من السلطات المركزية ووزير الصحة بالتدخل العاجل لفتح مصلحة خاصة بعلاج السرطان الأطفال بالوادي.

وتوفير الأدوية الضرورية واللازمة للعلاج التي تنعدم في الصيدليات الجزائرية والتكفل في تحاليل والاشعة لأن الأعباء تتراكم عليهم.