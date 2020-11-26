الوادي .. أعوان الحماية ينجحون في عملية توليد في عمق الصحراء

نجحت اعوان الحماية المدنية بمساعدة فرقة الاسعاف التابعة لوحدة الطالب العربي الحدودية، الذين وفقوا في مساعدة سيدة من البدو الرحل على الولادة.

وبعد وصول نداء لمركز التنسيق العملي مفاده وجود سيدة في حالة مخاض بصحراء بن ڨشة وعلى الفور انطلقت فرقة الاسعاف. وبعد الوصول الذي استغرق اكثر من ساعة وسط مناطق صحراوية وعرة تم الوصول لعين المكان المسمى أبيار جدد.

ونظرا لصعوبة نقل الأم بالسيارة قررو مساعدتها على الولادة في الارض بعد اخذ كل الاحتياطات الضرورية.

اين وفقوا في تدخلهم وانجبت السيدة مولود من جنس ذكر، وهو في صحة جيدة رفقة الأم.

وكرد للجميل كلف والد الطفل اعوان الحماية تسمية المولود والذي تم اطلاق تسمية ”نصر الدين” على المولود.