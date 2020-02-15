الوادي: أعيان الشريط الحدودي بدوار الماء يطالبون بتغيير موقع العيادة الصحية

وجه أعيان المجتمع وممثلي المجلس البلدي والمنظمات وجمعيات المجتمع المدني رسالة لكل السلطات المحلية حول العدول في إختيار أرضية العيادة المتعددة.

خاصة أنها لم تشارك وتأخذ برأي أعيان المنطقة بالشريط الحدودي ببلدية دوار الماء المعزولة صحيا.

وفي مراسلة رسمية أكدت على أن إختيار الأرضية غير لائقة لموقع مؤسسة عمومية، مرجعين الأمر لعدة أسباب جوهرية.

نظرا للموقع المنعزلة عن المدينة رغم الزيادة العمرانية للمنطقة من الجهة الغربية بطريق المؤدية لبلدية النخلة غربا وعاصمة الولاية.

إضافة إلى أن إنجاز الصرح الصحي المختار من قبل الأعيان يتوافق و التوزيع العادل للمرافق والمنشآت العمرانية لتحقيق التنمية المتوازنة للمنطقة.

كما تدفع الى تحريك الركود بالجهة الغربية خاصة ما يحدث مع أصحاب السكنات المجاورة للولوج لسكناتهم الريفية، نظرا لعدم وجود أدنى شروط السكن الماء والكهرباء والإنارة العمومية.

وناشد الجهات الرسمية بضرورة النظر في طلبهم ومشاركتهم إختيارات التي تعمل على دحرجة الركود التنموي في شتى المجالات بالشريط الحدودي.