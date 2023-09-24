الوادي.. أمن إميه ونسة يحجز  5000 وحدة من المنشطات الجنسية المهربة

أوقف عناصر الشرطة بأمن دائرة أميه ونسة بولاية الوادي، شخصين في العقد الثاني والثالث من العمر، وحجز مكملات غدائية متأتية عن طريق التهريب.

وجاءت العملية إثر ورود معلومات حول محاولة شخصين نقل سلع أجنبية مهربة على متن مركبة باتجاه إحدى الولايات المجاورة. ليتم توقيف المركبة التي كانت محملة بـ5000 وحدة من المنشطات الجنسية.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، عن قضية تهريب بضاعة أجنبية باستعمال وسيلة نقل.