الوادي: أمن البياضة يحجز أزيد من 52 ألف قرص مهلوس
تمكن عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة البياضة بولاية الوادي، وفي عملية نوعية من الإطاحة بشخص في العقد الثالث من العمر.
وحسب بيان لذات المصالح، فإن الشخص الموقوف ينشط في مجال تهريب وتخزين الأقراص المهلوسة. كما تم حجز ما يقارب 52 ألف قرص مهلوس.
وجاءت العملية عقب إستغلال معلومات مسندة بعمل ميداني واستعلاماتي محكم تفيد بتورط المشتبه فيه في نقل وتخزين كميات معتبرة من المواد الصيدلانية ذات المنشأ الأجنبي. متأتية عن طريق التهريب يدخل في مكونتها مواد ذات خصائص مهلوسة.
كما تم بفضل الإستغلال الأمثل للمعلومة وبوضع خطة عملياتية محكمة من توقيف المتورط في حالة تلبس بحوزته كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة. قدرت بـ 51.750 قرص وإسترجاع المركبة التي كان يستغلها في عملية النقل.
وبعد إتمام إجراءات التحقيق في القضية تم إعداد ملف جزائي في حق المتورط. تم بموجبه تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة. عن تهمة جناية التهريب على درجة عالية من الخطورة تهدد الأمن الوطني والصحة العمومية.
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كما تمكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية الوادي، من الإطاحة بشخص من جنسية أجنبية في العقد الثالث من العمر. مقيم بطريقة غير شرعية بالتراب الوطني.
كما تمكنت ذات المصالح من حجز كمية من المخدرات قدرت بـ 17 كلغ من مادة الكيف المعالج كانت مخبأة لدى المشتبه فيه.
تفاصيل العملية تعود إلى استغلال معلومات تفيد برصد نشاط مشبوه لهذا الأخير بأحد أحياء المدينة، لتنطلق على الفور عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات والترصد لتحركاته. ليتم توقيفه وبحوزته 17 كغ من الكيف المعالج على شكل صفائح مهيأة للتهريب إلى دولة مجاورة.
بعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد ملف جزائي للمتورط. قدم بموجبه أمام الجهات القضائية. عن تهمة الحيازة والتصدير والاتجار غير الشرعي للمخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة.
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