الوادي.. أمن البياضة يلقي القبض على مجرم خطير

تمكن أمن البياضة بالوادي من توقيف مجرم خطير مبحوث عنه قضائيا لتورطه في العديد من القضايا الماسة بالأشخاص والممتلكات.

المتهم ينحدر من ذات المنطقة، زرع الرعب في الاوساط الشعبية.

وقائع القضية تعود إلى تلقي عناصر امن الدائرة لشكوى رسمية بخصوص محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.

فضلا عن عدة شكاوى آخرى متمثلة في اعتداءات بواسطة أسلحة بيضاء محظورة تتمثل في سيف وسكين.

وكذا السرقة الموصوفة بالإضافة إلى قضية إبعاد قاصر متبوع بالتحريض على الفسق وفساد الأخلاق ضد نفس المشتبه فيه.

بعد التعرف على المشتبه فيه البالغ من العمر 29 سنة، تم وضع خطة أمنية محكمة.

أسفرت على توقيفه بأحد أحياء المدينة بالرغم من المقاومة الشديدة لعناصر الشرطة تم تحويله إلى مقر امن الدائرة لاستكمال الملف القضائي للموقوف.

وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة، عن جناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.