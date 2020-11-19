الوادي: أمن الدبيلة يحجز أزيد من 16 ألف قارورة خمر

نجح عـناصر الشرطة التابعين لأمن دائرة الدبيلة بولاية الوادي، في عملية نوعية من وضع حد لنشاط مروّجين للمشروبات الكحولية.

وحسب بيان لمصالح أمن الوادي ، فقد تم حجز أزيد من 16 ألف وحدة بعـد استغلالهم لمعلومات عن المشتبه فيهم.

وتفيد المعلومات بوجود شابين في العقد الثالث من العمر يستغلان إحدى المزارع الفلاحية لتخزين وبيع المشروبات الكحولية بولاية الوادي.

وبعد استصدار إذن بالتفتيش، تمكن ذات العناصر من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية قدر عددها بــ 16400 وحدة.

كما تم توقيف المشتبه فيهما، بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد ملف قضائي للموقوفين وتقديمها أمام الجهات القضائية المختصة.