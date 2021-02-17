الوادي: أمن الرباح يحجز 1062 قرص مهلوس و1 كلغ من المخدرات

تمكن عناصر أمن دائرة الرباح بالتنسيق مع للشرطة القضائية بولاية الوادي ، من وضع حد لمروّج وحجز كميات من الكيف المعالج والأقراص المهلوسة.

العملية جاءت عقب استغلال معلومات تفيد برصد نشاط مشبوه لأحد المسبوقين قضائيا، ليباشر عناصر المصلحة عملية الترصد.

وكلت عملية الترصد بتوقيفه بأحد أحياء المدينة متلبسا بحيازة 01 كلغ من الكيف المعالج و1062 قرص مهلوس كانت معدة للترويج.

بعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد ملف جزائي للمتورط وتقديمه أمام الجهات القضائية.

وتوبع عن جرم الحيازة لغرض البيع للمخدرات و مواد صيدلانية ذات منشأ أجنبي تدخل في مكوناتها مواد مخدرة.