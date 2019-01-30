الوادي أمن الرباح يحجز 48ألف و300 وحدة السجائر مجهولة النوعية والمصدر

حجز عناصر أمن دائرة الرباح، بالوادي، من كميات معتبرة من السجائر مجهولة النوع والمصدر48300 علبة كانت محملة على متن شاحنة.

وحسب مصادر لـ النهار فإن الشاحنة كان يقــودها شاب في العقد الثالث من العمر.

تفاصيل العملية تعود إلى استغلال معلومات عن نقل أحد ساكني إحدى البلديات المجاورة لكميات معتبرة من السجائر مجهولة النوع والمصدر.

كانت على متن شاحنة من الوزن الثقيل باتجاه مدينة الوادي.

أين تم استغلال هذه المعلومة وإعداد خطة أمنية قصد مراقبة وتوقيف المشتبه فيه، بعد رصد الشاحنة تم متابعتها وتوقيفها بأحد الأحياء.

وبعد إخضاعها لعملية التفتيش، تم حجز ما مجموعه 48300 علبة من السجائر مجهولة النوع و المصدر، بالإضافة إلى حجز الشاحنة المستعملة في عملية النقل.

بعد إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة أنجز ملف قضائي ضد المتورط و تقديه أمام الجهات القضائية المختصة