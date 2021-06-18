الوادي.. أمن الرباح يطيح بمجرم خطير مبحوث عنه في عدة قضايا جنائية

أطاحت عناصر الشرطة بأمن دائرة الرباح بالوادي، من الإطاحة بأربعيني ينحدر من عاصمة الولاية مبحوث عنه قضايا متابع بعدة قضايا جنائية.

العملية جاءت عقب إستغلال معلومات تفيد بتواجد المشتبه فيه بأحد الأماكن داخل إقليم الإختصاص، أين ابدى المشتبه في أبدى مقاومة عنيفة لحظة توقيفه متابع بعدة قضايا جنائية منها إستراد وحيازة المخدرات من أجل المتاجرة ضمن جماعة إجرامية منظمة، الضرب والجرح العمدي بواسطة سلاح أبيض، وحيازة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس.

وبعد إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المتورط للجهات القضائية المختصة.