الوادي.. أمن الرقيبة يحجز أزيد من 15 قنطار من أوراق التبغ 

تمكن عناصر أمن دائرة الرقيبة، من حجز كمية جد معتبرة من أوراق التبغ بدون أي سند قانوني كانت محملة على متن شاحـنة مـن الحجـم الكبير .

العملية تمت عقب إستغلال عـناصر شرطة الرقيبة معلومات تفيد بوجـود كهل يقود شاحنة محلة بكمية جـد معتبرة من أوراق التبغ دون أي سند قانوني،

أين وضعـت عـناصر شـرطة الرقيبة تشكيلات أمنية عـبر مختلف الطرق الرئيسية والثانوية بدائرة الرقيبة، ليتم توقـيف الشاحنة محـل الشبهة في أحـد الأحـياء الشعبية وهـي بصدد التنقل بحي سكني،

ليتم توقيفها ومراقبة وثائقها وأثناء تفتيتشها تبين أنها معـبأة بكمية من التبغ قـدر وزنها بــ 15 قنطار و60 كلغ من أوراق التبغ بدون أي سند قانوني،

كانت مموهة بإحكام تحت صناديق تحتوي على مادة البصل، ليتم تحويل الشاحنة إلى مقـر أمن الدائرة و حجز السلعة و إتخاد الإجراءات القانونية اللازمة في حق السائق .