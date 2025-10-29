الوادي: أمن الرقيبة يحجز أزيد من 79 ألف علبة سجائر مهربة

تمكنت عناصر أمن دائرة الرقيبة بولاية الوادي من حجز 79.000 علبة سجائر أجنبية المصدر ومتأتية عن طريق التهريب.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية تمت على مرحلتين، وعلى إثر استغلال معلومات دقيقة مستقاة من عمل ميداني وإستعلاماتي محكم. مفاده وجود مزرعة مهجورة داخل محيط فلاحي تستغل من طرف أحد المهربين لتخزين كمية معتبرة من السجائر الأجنبية المنشأ. وبعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، تم مداهمة المكان وضبط 19.500 علبة سجائر كانت مموهة بإحكام بداخلها.

وبناءً على نتائج التحريات، تم نصب كمين محكم بالموقع نفسه، أسفر عن توقيف المشتبه فيه متلبسًا أثناء محاولته إدخال شاحنة إلى المزرعة، كانت محملة بـ 59.500 علبة سجائر أخرى.

العملية أسفرت عن ضبط 79.000 علبة سجائر أجنبية متأتية عن طريق التهريب، بالإضافة إلى الشاحنة التي كانت تستغل لنقلها. فيما تم تقديم المشتبه فيه أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة قمار.