الوادي: أمن الرقيبة يحجز 13 قنطـــار من أوراق التبغ بدون أي سند قانوني

تمكنت مصالح الشرطة بأمن دائرة الرقيبة شمال عاصمة الولاية الوادي، في عملية نوعية من توقيف شاحنة محملة بـ 13 قنطار من أوراق التبــغ بدون سند قانوني.

العملية جاءت في وقت متأخر من ليلة الأمس بعد استغلال معلومات تفيد بعزم أحد الأشخاص بنقل كمية جد معتبـرة من أوراق التبغ.

ليتم رسم خطة محكمــة قصد الاستغلال الأمثل للمعلومات، أين تم رصد حركات الشاحنة وتوقيفها.

كما تم حجــز ما مجموعه 13 قنطار من أوراق التبغ دون سند قانوني، المتورط في القضية والبالغ من العمر 28 سنة والساكن بنفس المنطقة تم إقتياده إلى مقر أمن الدائرة وإنجاز ملف قضائي في حقــه.