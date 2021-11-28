الوادي.. أمن المقرن يسترجع مركبة مسروقة

استرجعت عناصر الشرطة بأمن دائرة المقرن بالوادي خلال هذا الأسبوع مركبة نفعية من نوع KIA محل سرقة من ولاية شمالية.

القضية باشرتها مصالح الشرطة بأمن الدائرة بعد تلقيها معلومات حول تواجد المركبة محل السرقة بإقليم الاختصاص.

لتنطلق عملية البحث والتحري،وباستغلال قرائن وأدلة تم توقيف المركبة بأحد نقاط المراقبة والتفتيش.

ليتم استرجاع المركبة وفتح تحقيق معمق مع سائقها والذي أفضت التحقيقات إلى الكشف عن تزوير في ملفها القاعدي وذلك باستعمال المزور في محررات رسمية وعليه فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في القضية.

أوقفت مصالح الأمن بولاية الوادي خلال يوم الاقتراع 14 شخص منهم 6 أشخاص على مستوى عاصمة الولاية فقط.

أين كانوا يحاولون التزوير والتأثير على السير الحسن لعملية الاقتراع ، حيث ضبط لدى بعضهم أظرفة وقوائم لمترشحين.

كما حاول بعضهم إثارة الفوضى داخل المكاتب من أجل الاخلال بالنظام والقيام بعملية التزوير.

هذا وسيتم اليوم الإثنين، عرضهم على الجهات القضائية بولاية الوادي للنظر في وضعهم.

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