الوادي.. أمن المقرن يطيح بمبحوث عليه في عدة قضايا

تمكن عناصر أمن دائرة المقرن بالوادي، من الإطاحة بمبحوث عنه قضائيا لتورطه في جناية تكوين جمعية أشرار لغرض إرتكاب جنايات السرقة بتوافر ظرف الليل والتعدد والتهديد بالعنف.

وجاءت العملية، عقب استغلال معلومات تفيد بتواجد شخص في العقد الثاني من العمر محل بحث بمسكنه العائلي.

ليقوم عناصر المصلحة وفور تلقيهم للمعلومات تم إستصدار إذن بالتفتيش، وإعداد خطة عملياتية محكمة مكنت من توقيف المبحوث عنه.

وبعد عملية تفتيش المشتبه فيه، تم العثور بحوزته على كمية من الأقراص المهلوسة، وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية ، تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

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