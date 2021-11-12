الوادي: أمن المقرن يوقف مروّج الأقراص المهلوسة ويحجز 6300 قرص
تمكن عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة المقرن بولاية الوادي، من وضع حد لنشاط مروّج المؤثرات العقلية. كما حجز أزيد من 6300 قرص مهلوس.
وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت عقب استغلال معلومات تفيد برصد نشاط مشبوه لشخص في العقد الثالث من العمر ينحدر من المنطقة.
كما يقوم المشتبه فيه بإستغلال أحد المساكن بأحد أحياء المدينة في تخزين الحبوب المهلوسة. وقد تم توقيف الشخص متلبسا بحيازة 6300 قرص مهلوس.
وبعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد ملف جزائي للمتورط وتقديمه أمام الجهات القضائية. عن جرم الحيازة والتخزين لغرض البيع لحبوب مهلوسة ومواد صيدلانية ذات منشأ أجنبي تدخل في مكوناتها مواد مخدرة.
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الوادي: الإطاحة بشبكة نقل المؤثرات العقلية وحجز7710 قرص
وتمكن عناصر الفرقة المتعددة المهام للجمارك باسطيل بالوادي، من توقيف سيارة سياحية على متنها شخصين. كانت تقوم بنقل كميات معتبرة من المؤثرات العقلية تقدر بـ 7710 كبسولة حبوب مهلوسة اجنبية المنشأة.
كما جاءت العملية على إثر معلومات ورادة بنقل هذه السموم، اين تم وضع حاجز أمني بمفترق الطرق الوادي اسطيل المغير. كما أسفرت العملية عن توقيف شخصين .وحجز 7710 قرص مهلوس. وتم تبليغ وكيل الجهورية المختص إقليميا بحثيات العملية
حجز أزيد من 17 ألف علبة سجائر أجنبية مهربة
من جهتها تمكن أفراد الدرك الوطني ببلدية أميه ونسة غرب ولاية الوادي من إحباط عملية نقل كمية معتبرة من السجائر أجنبية النوع.
وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية تمت بناء على معلومات واردة أفضت إلى تحديد تحرك المركبة المشتبه بها وتوقيفها في سد أمني. كما تم بعد تفتيشها عثر في صندوقها الخلفي على 17500علبة سجائر ذات منشأ كوري.
وتم على الفور توقيف المشتبه به وتحويله على التحقيق مع حجز البضاعة المحملة.
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