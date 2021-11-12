الوادي: أمن المقرن يوقف مروّج الأقراص المهلوسة ويحجز 6300 قرص

تمكن عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة المقرن بولاية الوادي، من وضع حد لنشاط مروّج المؤثرات العقلية. كما حجز أزيد من 6300 قرص مهلوس.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت عقب استغلال معلومات تفيد برصد نشاط مشبوه لشخص في العقد الثالث من العمر ينحدر من المنطقة.

كما يقوم المشتبه فيه بإستغلال أحد المساكن بأحد أحياء المدينة في تخزين الحبوب المهلوسة. وقد تم توقيف الشخص متلبسا بحيازة 6300 قرص مهلوس.

وبعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد ملف جزائي للمتورط وتقديمه أمام الجهات القضائية. عن جرم الحيازة والتخزين لغرض البيع لحبوب مهلوسة ومواد صيدلانية ذات منشأ أجنبي تدخل في مكوناتها مواد مخدرة.

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