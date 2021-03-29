الوادي: أمن جامعة يطيح بستيني يمتهن النصب عن طريق الشعوذة

تمكن عـناصر أمن دائرة جامعة بالوادي من الإطاحة بستيني يمتهن النصب عن طريق الشعوذة.

تفاصيل العملية تعود إلى تلقي عناصر الشرطة بأمن الدائرة، لشكوى من طرف مواطنة راحت ضحية لعملية نصب واحتيال عن طريق الشعوذة والسحر.

وذلك من طرف ستيني يمتهن العرافة ليتم على الفور مباشرة عملية التحري.

والتي أفضت إلى توقيف المشتبه فيه بعد تفتيش مسكنين كان يستغلاهما في نشاطه المشبوه، ليتم حجز العديد من الأغراض المستعملة في الشعوذة،

وبعـد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم إعـداد ملف قضائي ضـد المتورط وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة عن جرم النصب باستعمال السحر و الشعوذة.