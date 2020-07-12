الوادي.. أمن جامعة يطيح بمجموعة إجرامية تروّج الممنوعات

نجح عناصر الشرطة بأمن دائرة جامعة بالوادي، من الإطاحة بمجموعة إجرامية تتكون من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 و 53 سنة، يمتهنون ترويج المخدرات والمشروبات الكحولية عبر كامل إقليم دائرة جامعة.

حيثيات القضية تعود بقيام افراد هذه المجموعة بترويج الممنوعات عبر أحياء و شوارع المدينة، ليتم على الفور إعداد خطة محكمة كللت بتوقيف المجموعة بأحد أحياء المدينة.

العملية أسفرت عن حجز عن 30 قرص مهلوس، بالإضافة إلى 189 وحدة مشروبات كحولية من مختلف الأنواع و الأحجام ، بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، تم إعداد ملفات جزائية للمتورطين، و تقديمهم امام الجهات القضائية المختصة إقليميا.