الوادي: أمن حاسي خليفة يحجز كميات هائلة من المواد التبغية

تمكن عناصر أمن دائرة حاسي خليفة بالوادي، من توقيف شخص، وحجز كميات جد معتبرة من المواد التبغية محلية و أجنبية المنشأ.

تفاصيل العملية تعود إلى تلقي عناصر المصلحة لمعلومات مؤكدة مفادها قيام شخص ثلاثيني ينحدر من المنطقة بتخزين كميات جد معتبرة من المواد التبغية محلية و أجنبية المنشأ بمسكنه العائلي.

ليتم بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية استصدار إذن بالتفتيش للمسكن المستهدف، أين تم حجز كميات من المواد التبغية قدرت بـ: 51 ألف علبة سجائر ذات منشأ أجنبي.

و10آلاف علبة سجائر ذات منشأ محلي، 31الف كيس من تبغ الترشق (شمة) 01 قنطار من أوراق التبغ.

وبعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد ملف جزائي للمتورط، وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.