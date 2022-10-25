الوادي: أمن حاسي خليفة يحجز 17 ألف و500 علبة سجائر اجنبية مهربة

تمكن عناصر الشرطة بأمن دائرة حاسي خليفة بالوادي من حجز كميات من السجائر الأجنبية المنشأ المتأتية عن طريق التهريب مع توقيف شخصين.

العملية جاءت استغلالا لمعلومات مؤكدة حول عزم هاذين الأخيرين نقل كميات من السجائر الأجنبية على متن مركبة نفعية، ليتم على الفور وضع خطة أمنية مكنت من توقيفهما و حجز 17500 علبة سجائر.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة.