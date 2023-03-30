الوادي: أمن دائرة البياضة تحجز كاميرات مراقبة ومواد مهربة

تمكنت عناصر أمن دائرة البياضة بالوادي من حجز كميات معتبرة من المواد المهربة.

وجاءت اعملية في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها لا سيما الماسة بالإقتصاد الوطني. واستغلالا لمعلومات مؤكدة حول تخزين بأحد المساكن لمواد متأتية عن طريق التهريب. و بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا تم إستصدار إذن بالتفتيش. الذي أسفر عن حجز 24490 علبة سجائر، 26878 وحدة من المفرقعات ، 97 كاميرا مراقبة و مايقارب 480 لتر من البنزين و مركبة سياحية بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بــ 477500 دج .

كما تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة.