الوادي: أمن دائرة البياضة يطيح بمروج الخمور بحي الناظور

تمكن عناصر الشرطة بدائرة البياضة في الوادي، من الإطاحة بمروج الخمور بحي الناظور بعاصمة الولاية وحجزكمية معتبرة من المشروبات الكحولية.

العملية قام بها عناصر المصلحة بعـد استغلالهم لمعلومات مؤكدة تفيد بوجود شقيقين يقومان باستغلال مسكن والدتهم بالحي سالف الذكر لترويج المشروبات الكحولية.

أين باشرت عـناصر الشرطة عـمليات البحث والتحري ليتم تحديد موقع المسكن بدقة، بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تفتيش مسكن سالفة الذكر.

أين أسفرت العملية على حجز كمية من المشروبات الكحولية قدر عددها بـ 136 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام.

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد ملفات قضائية للموقوفين لتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.