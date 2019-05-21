الوادي : أمن دائرة الدبيلة يضع حدا لعصابة المتاجرة بالمخدرات

نجح عـناصر أمن دائرة الدبيلة شمال عاصمة الولاية، من إنهاء نشاط عصابة تتكون من شخصين في العقد الثاني من العمر ينحدرون من المنطقة ينشطون في ترويح المخدرات وسط الشباب.

العملية قام بها عناصر المصلحة عقب استغلال معلومات تفيد بوجود شخصين في العقد الثاني من العمر، يقومان بترويج المخدرات بأحياء المدينة.

ليباشر عناصر ذات المصلحة عملية جمع المعلومات عن الأشخاص محل الشبهة والترصد لهم، أين تم توقيفهم وإخضاعهم لعملية التلمس الجسدي.

حيث تم العثور بحوزتهم على كمية من المخدرات قدر وزنها الإجمالي بــ 10 غرامات، ومبلغ 14400 دج يمثل عائدات البيع.

بعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم إعـداد ملف جزائي للمشتبه فيهما وتقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة .