الوادي.. أمن دائرة جامعة يحجز أزيد من 4 ألاف قارورة خمر يوقف صاحبها

نجح عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة جامعة من حجز كمية جد معتبرة من المشروبات الكحولية وتوقيف شاب في العشرينيات من العمر.

تفاصيل العلمية تعود وقائعها بعد استغلال عناصر الشرطة لمعلومات تفيد بوجود شخص في العشرينيات من العمر يستغل واحة النخيل في تخزين المشروبات الكحولية،

لتباشر فور ذلك عناصر الشرطة عمليات البحث و جمع المعلومات التي توجت بتحديد هوية المشتبه فيه وخلال ترصد تحركاته تم التعرف على مكان تخزين المشروبات الكحولية،

لتقوم عناصر الشرطة بإعداد خطة محكمة وفقت من خلالها قوات الامن من توقيف المتورط

وحجز السلعة المقدر بــ4212 قارورة خمر من مختلف الأنواع والأحجام كانت مموهة باحكام بين أغصان النخيل ليتم حجز السلعة،

وتحويل صاحبها إلى مقر امن الدائرة لمباشرة اجراءات التحقيق وعقب استكمالها تم اعداد ملف قضائي للموقوف وتقديمه امام الجهات القضائية المختصة.