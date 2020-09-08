الوادي.. أمن دائرة جامعة يحجز 25 ألف كيس من الشمة المقلدة

تمكن عناصر الشرطة بأمن دائرة جامعة بولاية الوادي، من حجز كمية جد معتبرة من أكياس تبغ الترشق (الشمة) المقلدة.

العملية جاءت عقب إستغلال معلومات تفيد بعزم أحد الأشخاص إدخال كمية معتبرة من مادة الشمة المقلدة إلى دائرة الاختصاص.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد تم إعداد خطة محكمة قصد توقيف الشخص المشتبه فيه.

وقد تم حجز على متن شاحنة كانت محملة بكمية جد معتبرة من مادة الشمة والتي بلغ عددها 24950 كيس مموهة بإحكام بمواد غذائية.

من حجهتها تم توقيف المشتبه فيه وإقتياده لمقر أمن الدائرة.

وبعد إستكمال إجراءات التحقيق في القضية تم تقديم المتورط أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.