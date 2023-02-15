 الوادي: أمن دائرة حاسي خليفة تحجز 200 مليون سنتيم مزورة

تمكن عناصر أمن دائرة حاسي خليفة بالوادي من توقيف شخص في العقد الرابع من العمر و بحوزته مبلغ مالي مزور يقدر بـــ 200 مليون سنتيم كان بصدد طرحه للتداول بالسوق .

العملية جاءت إستغلالا لمعلومات مؤكدة تفيد عزم أحد الأشخاص بطرح مبلغ مالي مزور للتداول و عليه تم وضع خطة عمل محكمة مكنت من توقيف المعني و بحوزته المبلغ المذكور و بعد إستصدار إذن بتفتيش مسكن المعني تم حجز العتاد المستعمل في عملية التزوير

بعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة سيتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة .