الوادي: أمن دائرة حاسي خليفة تحجز 200 مليون سنتيم مزورة
بقلم عبد العالي رحومة
تمكن عناصر أمن دائرة حاسي خليفة بالوادي من توقيف شخص في العقد الرابع من العمر و بحوزته مبلغ مالي مزور يقدر بـــ 200 مليون سنتيم كان بصدد طرحه للتداول بالسوق .
العملية جاءت إستغلالا لمعلومات مؤكدة تفيد عزم أحد الأشخاص بطرح مبلغ مالي مزور للتداول و عليه تم وضع خطة عمل محكمة مكنت من توقيف المعني و بحوزته المبلغ المذكور و بعد إستصدار إذن بتفتيش مسكن المعني تم حجز العتاد المستعمل في عملية التزوير
بعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة سيتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة .
رابط دائم : https://nhar.tv/X3krT