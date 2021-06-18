الوادي..أمن قمار يلقي القبض على شخص تطاول على الشهيد “حمه لخضر”

اوقف أمن دائرة قمار شخص اثار حفيظة الشارع المحلي وعرش الربائع اين اهان خلال تغريدات فيسبوكية الشهيد البطل حمة لخضر الذي يعد احد ركوز الشبكة وصاحب ملحمة معركة “هود شيكة” التي خلدت في التاريخ.

ووصف الشخص المجاهد بالحركي وهو ما اثار حفيظة الكثير وطالبوا السلطات بالتحرك لاعادة الاعتبار للشهيد وكل من تطاول عليه، فيما تراجع ذات المتهَم في تغريدة واعتذر بعد حَلة فيسبوكية التي رفضها اغلب المغردين في شبكات التواصل الاجتماعي، فيما تم توقيف المتهم على ان يحال إلى الجهات القصية عن تهمة اهانة رموز الثورة.