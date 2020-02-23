الوادي.. أم لأربعة أطفال تضع حدا لحياتها

أقدمت أم لأربعة أطفال، على وضع حد لحياتها بواسطة سكين، حسب التحريات الأولية بحي الناظور ببلدية الوادي عاصمة الولاية.

الضحية تبلغ من العمر 39 سنة، قامت بجلب أبنائها من المدرسة ثم تركتهم يلعبون أمام المنزل، قبل أن تدخل إحدى الغرف وتغلقها على نفسها وتغرس السكين في عنقها.

وبعد عودة زوج الضحية من العمل، وجد الأطفال في الشارع على غير عادتهم، وعند دخوله للمنزل نادى عن زوجته لكنها لم ترد ليبحث عنها بين الغرف أين وجدها مرمية في الأرض وسط بركة من الدماء.

ليقوم بطلب النجدة من طرف الحماية المدنية مع مصالح الأمن، الذين قاموا بغلق محيط المنزل والشروع في معاينة مكان الجريمة دون استبعاد فرضية القتل.

وبعدها تم تحويل الجثة على التشريح، لتحديد السبب الحقيقي للوفاة.

فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب والتفاصيل، خاصة أن الضحية لا تعاني من أي مشاكل أو ضغوطات حسب جيرانها.