الوادي: أولياء تلاميذ ابتدائية الساكر المولدي 1 يمنعون أبنائهم من الدراسة بسبب الاطعام 

نظم أولياء تلاميذ مدرسة الساكر المولدي 01 عاصمة الولاية، وقفة احتجاجية، حيث تم توقيف الدراسة بالمؤسسة، ومنع التلاميذ من الدخول.

وقد رفع أولياء التلاميذ المحتجين لافتات، تطالب بتوفير الاطعام المدرسي لأبنائهم.

وأكد المحتجون، أنه تم حرمان تلاميذ المؤسسة من الاطعام نهائيا، اضافة لجملة من النقائص الأخرى التي تتخبط فيها المؤسسة التربوية.

وأكد الأولياء أنه يتم تموين ابتدائية المقابلة لها الساكر المولدي 2 واقصاء ابتدائيتهم، ما اثر على الجانب النفسي لابناءهم.

ولاحظ التلاميذ خروج أقرانهم بالمؤسسة المجاورة، حاملين المأكولات، ما دفعهم إلى ملازمة أباءهم والمطالبة بتحويلهم للمدرسة الثانية، كونها توفر الاطعام.

وقد أكد أولياء التلاميذ على منع أبناءهم من الالتحاق بالمؤسسة، الى حين الاستجابة لمطالبهم وتوفير الإطعام للتلاميذ.