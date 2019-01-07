الوادي.. أولياء تلاميذ مدرسة جبالي جبالي يمنعون أبناءهم من الدراسة

أقدم أولياء تلاميذ مدرسة جبالي جبالي بحي الكوثر ببلدية الوادي عاصمة الولاية، على منع أبنائهم من الإلتحاق بالدراسة وإغلاق البوابة الرئيسية للمؤسسة.

ويطالب المحتجون، بتوفير معلم خاص بأقسام التحضيري بالمؤسسة كون المعلم الحالي لم يستطع تقديم المطلوب منه إضافة إلى انه يعاني من اضطرابات نفسية.

وأكد المحتجون أن أبنائهم أصبحوا يخافون من الذهاب إلى المؤسسة سيما تلاميذ قسم التحضيري، إضافة إلى عدم استفادتهم طيلة الفصل الأول.

فجميع التلاميذ منذ دخولهم للمدرسة في اليوم الأول للدراسة لم يتعلموا أي شيء، بل بالعكس أصبحوا متخوفين على الجانب النفسي للتلاميذ.

وأكدوا أنهم استوفوا جميع المراسلات والزيارات الرسمية قصد توفير معلم جديد للمؤسسة لكن الوصاية لم تعرهم أي اهتمام الأمر الذي دفعهم إلى الاحتجاج وإغلاق المؤسسة ومنع التلاميذ من الدراسة لحين الاستجابة لمطلبهم.