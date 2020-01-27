الوادي.. أولياء تلاميذ مدرسة 18 فبراير يمنعون أبنائهم من الدراسة

أقدم أولياء تلاميذ مدرسة 18 فبراير ببلدية جامعة شمال ولاية الوادي، على منع أبنائهم من الدراسة، والإحتجاج أمام مدخل المؤسسة مطالبين بتحسين وضع التمدرس داخلها.

وأصبحت المدرسة في حالة جد مزرية وتفتقر إلى عدة أشياء ضرورية أبرزها الترميم، إذ لم يشملها علمية التهيئة والترميم من أي جانب، ما جعل جدرانها ودورات المياه تهديد لحياة التلاميذ.

وأكد المحتجون على انعدام أي أشكال التدفئة ويدرس التلاميذ في أقسام تصل فيها درجات الحرارة إلى 5 درجات مئوية، ما دفع بالأساتذة إلى إخراجهم للتدفئة بأشعة الشمس.

وطالب المحتجون الوصاية إلى النظر في مطالبهم وتحسين التمدرس بالمؤسسة وإلا فإن حركتهم الإحتجاجية ستتواصل خلال الأيام القادمة. ورغم تدخل رئيس الدائرة ورئيس البلدية لاحتواء الوضع، إلا أنهم رفضوا الأمر وطالبوا تدخل والي ولاية مباشرة.