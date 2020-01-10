الوادي.. إجراء 35 عملية جراحية متخصصة في جراحة الأطفال بالمغير

أجريت خلال اليومين الفارطين، 35 عملية جراحية في إختصاص جراحة أطفال وشملت العمليات كل الاطفال المرضى من الوادي وتڨرت والمغير.

وتدخل هذه العملية في إطار التوأمة بين المؤسسة المتخصصة الأم والطفل سيدي مبروك قسنطينة والمؤسسة العمومية الاستشفائية دباخ السعيد بالمغير.

وأجريت عملية جد معقدة لاول مرة بمستشفى المغير لطفل يبلغ من العمر سنتين، والتي لا تجرى إلا في المستشقيات الجامعية.

وتهدف التوأمات الطبية الجراحية إلى تخفيف عناء التنقل على مرضى الجنوب وعائلاتهم وتوفير العلاج في أقرب مستشفياتهم.

والعمل على تحسين الأداء الجراحي وتطوير الخبرات والتكوين للأطباء المنطقة على يد بروفيسورات مختصين.

وذلك من أجل تقليص حجم التنقل والاعباء المالية خاصة على العائلات المعوزة بالجنوب.

وتعد مثل هذه الايام الجراحية بوابة صحية خاصة أن المغير ستكون ولاية كاملة الصلاحيات بداية من 2021.

وهو ما يستدعي مواكبة هذا القرار السيادي في شتى المجالات.