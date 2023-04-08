الوادي: إحباط تهريب أكثر من 11 ألف قرص مهلوس

تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك باسطيل التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بالوادي. بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بورقلة. من إحباط عملية تهريب 11250 كبسولة مهلوسة.

وجاءت العملية في إطار التنسيق بين الفرق الجمركية العملياتية ومختلف الأسلاك الأمنية. وعلى إثر عملية مشتركة تم تنفيذها بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني. أين تم إحباط عملية تهريب 11250 كبسولة مهلوسة من نوع بريغابالين 300 ملغ. تم ضبطها مخبأة بإحكام على متن سيارة سياحية بعد إخضاع هذه الأخيرة للفحص الدقيق. حيث تم توقيف المخالفين وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة.

وتكرس العملية التنسيق المحكم بين مختلف أجهزة الدولة في سبيل مكافحة تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة المواطن، والسهر على إقرار النظام والأمن العموميين.