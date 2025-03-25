الوادي: إحباط تهريب كمية معتبرة من المواد الغذائية المدعمة

تمكنت فرقة فحص المسافرين على مستوى المعبر الحدودي الطالب العربي، التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بالوادي، من إحباط محاولة تهريب كمية معتبرة من المواد الغذائية المدعمة.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، تم حجز المواد الغذائية المعنية، أثناء معالجة إجراءات المسافرين.

وتعكس هذه العملية الجهود المتواصلة التي يبذلها أعوان الجمارك الجزائرية في سبيل حماية الاقتصاد الوطني. والتصدي لظاهرة التهريب التي تهدد استقرار السوق المحلية. لاسيما تهريب المنتجات المدعمة، خصوصًا خلال الشهر الفضيل.