الوادي: إحباط شبكة دولية لتهريب المهلوسات وحجز 164الف كبسولة

تمكنت عناصر الدرك الوطني بعاصمة الولاية من إحباط وتفكيك شبكة دولية لتهريب واغراق الوطن بالمؤثرات العقلية مكونة من سبعة أشخاص بما فيهم بارونات تموين المهلوسات من جنسية أجنبية. لايزال اثنين منهم في حالة فرار.

وتم حجز أزيد من 164ألف قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ إضافة إلى حجز 25خرطوشة ذخيرة من العيار 16 و07مركبات رباعية الدفع بما فيها مركبات أجنبية مزورة. العملية جاءت بناءا عن استغلال وورود معلومات بوجود مهلوسات داخل مستودع أين تم وضع خطة واخذ كامل الإجراءات القانونية تحت إشراف وكيل الجمهورية محل الاختصاص ليتم من خلالها وضع حدا للشبكة التهريب الدولية التي تهدد شبابنا والاقتصاد الوطني.