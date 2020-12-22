الوادي: إحباط عملية بيع 14 ألف قرص مهلوس

تمكن عناصر الشرطة القضائية بالوادي، من وضع حد لنشاط مروج مؤثرات عقلية، وحجز أزيد من 14 ألف قرص مهلوس.

المشتبه فيه في العشرينيات ينحدر من احد الولايات الشرقية، يحوز على كمية ضخمة من المواد الصيدلانية ذات منشأ أجنبي.

المحجوزات تدخل في مكوناتها مواد مخدرة، كان المشتبه فيه ينوي إبرام صفقة بيع لهذه المواد بإقليم الولاية، مستغلا سيارة سياحية.

ليباشر عناصر المصلحة عملية جمع المعلومات والترصد له، إلى غاية النجاح في توقيفه.

وبعد التفتيش الدقيق لكل أجزاء المركبة تم العثور على كميات معتبرة من المؤثرات العقلية قدر عددها بـ 14020 قرص.

وعقب إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم إعـداد ملف جزائي للمتورط وتقديمه أمام الجهات القضائية.