الوادي.. إحباط عملية نقل وتهريب أزيد من 1500 قرص مهلوس من قبل فتاة

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة قمار من احباط نقل كمية من المؤثرات العقلية نحو إحدى الولايات الشمالية.

العملية جاءت بناءا على معلومات تفيد بعزم امرأة على نقل كمية من المؤثرات العقلية مموهة داخل أمتعتها عبر إحدى الحافلات التي تشتغل لنقل المسافرين على خط الوادي وإحدى الولايات الشمالية للوطن.

الإستغلال الأمثل للمعلومات المستقاة من عمل ميداني وإستعلاماتي محكم منك من تحديد نوع الحافلة وخط الرحلة، وبنصب حاجز أمني على مستوى الطريق الوطني رقم 48، تم توقيف الحافلة، التي كانت على منتها المشتبه فيها وعند تفتيش حقيبتها التي كانت بصندوق الحافلة عثر بداخلها على كمية من المؤثرات العقلية.

العملية مكنت من حجز 1500 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغبالين 300 ملغ

ومؤثر عقلي من نوع كلونا 2.5 ملغ.

فيما تم تقديم المشتبه فيها أمام نيابة محكمة قمار، عن جنحة حيازة ونقل المؤثرات العقلية لغرض البيع بطريقة غير مشروعة.