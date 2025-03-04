الوادي.. إحباط نشاط ورشة سرية لتصنيع مشروبات منكهة

تمكنت فرقة الشرطة العامة بأمن دائرة قمار بالتنسيق مع أعوان الرقابة للقسم الإقليمي للتجارة بقمار .ولاية الوادي، من إحباط نشاط ورشة سرية لتصنيع مشروبات منكهة صناعيا موجهة للاستهلاك البشري.

العملية جاءت عقب عملية تفتيش بموجب إذن قضائي، لأحد المساكن بدائرة الاختصاص. حيث كان يقوم صاحب الورشة بصناعة هذه المشروبات بمسكنه، في ظروف لا تحترم أدنى شروط الصحة والنظافة.

العملية مكنت من حجز وإتلاف2821 لتر من العصائر المجهزة والموجهة للتسويق، و562 وحدة من الدلاء والقوارير البلاستيكية. غير مؤسسة للاستخدام الغذائي، و152 لتر من مادة الحليب،و20 كلغ من حمض الليمون، وملصقات لوسم تجاري غير مرخص لغرض تضليل المستهلكين.

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