الوادي: إحباط نقل وتهريب 6683 قرص مهلوس

تمكن عناصر الدرك الوطني بولاية الوادي من إحباط عملية نقل وتهريب المؤثرات العقلية.

العملية تعود لتوقيف مركبة على مستوى الطريق الوطني رقم 48 في حاجز أمني وبعد عملية التفتيش، تم اكتشاف وجود كمية من المؤثرات العقلية مخبأة بإحكام داخل المركبة. حيث تم حجز 6683قرص مهلوس، إضافة إلى مركبة وتوقيف شخصين. وبعد استيفاء كامل الاجراءات القانونية، تم تقديم المتورطين لدى وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور