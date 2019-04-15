الوادي : إحتجاج عمال الوكالة الولائية للتشغيل

نظم عمال الوكالة الولائية للتشغيل بالوادي وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة مطالبين برحيل الأمين العام للنقابة الوطنية لوكالات التشغيل.

وحسب العمال فإنهم ذاقوا ذرعا من التلاعبات الحاصلة على مستوى مركزي سيما في الترقيات وتحقيق أهداف وحقوق العمال عبروكالة الوطن.

إضافة إلى الدور السلبي الذي تقدمه نقابة سيدي السعيد للعامل.

سيما في المؤسسات الاقتصادية التي حرمت حتى من تشكيل نقابات خاصة تحقق لهم مطالبهم المهنية والاجتماعية.

وأكد المحتجون أن عمال وكالات التشغيل عبر تراب ولاية الوادي تساند الحراك الشعبي الثائر ضد رموز الفساد في كل القطاعات.

منها قطاع التشغيل مطالبين الأمين العام للنقابة بالرحيل مع مكتبه حتى يتسنى لهم بناء تشكيل نقابي جديد يحقق للعامل حقوقه.