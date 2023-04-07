الوادي: إخماد حريق شبّ بمجمع تجاري

شبّ ظهر اليوم حريق مهول في مركز تجاري يتكون من 3 طوابق وسط مدينة الوادي.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية، من أجل إخماد حريق شب بالطابق الثاني لمجمع تجاري يتكون من 03 طوابق، بحي اولاد أحمد، تمت السيطرة على الحريق كليا وإخماده .

وأضافت ذات المصالح، أن عملية المراقبة والتبريد وإنقاذ الممتلكات من داخل المبنى مازالت مستمرة لحد الساعة. بالإضافة كذلك، لم يتم تسجيل اي خسائر بشرية جراء هذا الحريق سوى الخسائر المادية المعتبرة.