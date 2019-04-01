الوادي : إرتفاع حصيلة إنحراف حافلة لنقل المسافرين إلى 4 قتلى و26 جريج

إرتفعت حصيلة حادث انحراف حافلة لنقل المسافرين اليوم بالطريق الوطني رقم 48 في الوادي إلى 4 قتلى و26 جريج.
خلف حادث مرور يتمثل في انخراف حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط الوادي قسنطينة بالطريق الوطنر رقم 48 .
وهذا في شطره الرابط بين بلديتي الحمراية 110 وقرية الفولية ، 04 قتلى و26 جريح من بينهم 4 حالات في حالة حرجة .
اين تدخلت اكثر من اربع وحدات كاملة وتم نقل الضحايا وتقدم الاسعافات الاولية تحويلهم للاستعجالات الطبية بالرقيبة وقمار.
في حين فتحت عناصر الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة اسباب تفاصيل الحادث المميت.
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