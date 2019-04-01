الوادي : إرتفاع حصيلة إنحراف حافلة لنقل المسافرين إلى 4 قتلى و26 جريج

إرتفعت حصيلة حادث انحراف حافلة لنقل المسافرين اليوم بالطريق الوطني رقم 48 في الوادي إلى 4 قتلى و26 جريج.

خلف حادث مرور يتمثل في انخراف حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط الوادي قسنطينة بالطريق الوطنر رقم 48 .

وهذا في شطره الرابط بين بلديتي الحمراية 110 وقرية الفولية ، 04 قتلى و26 جريح من بينهم 4 حالات في حالة حرجة .

اين تدخلت اكثر من اربع وحدات كاملة وتم نقل الضحايا وتقدم الاسعافات الاولية تحويلهم للاستعجالات الطبية بالرقيبة وقمار.

في حين فتحت عناصر الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة اسباب تفاصيل الحادث المميت.