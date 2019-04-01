عاجل

الوادي : إرتفاع حصيلة إنحراف حافلة لنقل المسافرين إلى 4 قتلى و26 جريج

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
الوادي : إرتفاع حصيلة إنحراف حافلة لنقل المسافرين إلى 4 قتلى و26 جريج
بقلم عبد العالي رحومة

 إرتفعت حصيلة حادث انحراف حافلة لنقل المسافرين اليوم بالطريق الوطني رقم 48 في الوادي إلى 4 قتلى و26 جريج.

خلف حادث مرور يتمثل في انخراف حافلة  لنقل المسافرين تعمل على خط الوادي قسنطينة بالطريق الوطنر رقم 48 .

وهذا في شطره الرابط بين بلديتي الحمراية 110 وقرية الفولية ، 04 قتلى و26 جريح من بينهم 4 حالات في حالة حرجة  .

اين تدخلت اكثر من اربع وحدات كاملة وتم نقل الضحايا وتقدم الاسعافات الاولية تحويلهم للاستعجالات الطبية بالرقيبة وقمار.

في حين فتحت عناصر الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة اسباب تفاصيل الحادث المميت.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com