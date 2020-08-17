الوادي.. إرسال قافلة مساعدات للعائلات المتضررة من زلزال ميلة

أشرف والي الوادي، عبد القادر بن سعيد، بإسم مواطني ومواطنات الولاية، على انطلاق قافلة المساعدات التضامنية “04 شاحنات”، إلى ولاية ميلة.

وحسب خلية الاعلام والاتصال لولاية الوادي، تأتي هذه المساعدات، عقب الهزة الأرضية الأخيرة التي ضربت المنطقة وخلفت اضرارا جسيمة، صنفت على اثرها وزارة الداخلية المنطقة منكوبة.

وأكد الوالي، أن جميع المساعدات من خضر ومواد غذائية ومواد تنظيف، ومواد طبية، تم جمعها من سكان الولاية وبمساهمات تنظيمات وجمعيات وتجار وحرفيين.

كما سيكون هناك قوافل اخرى في المواعيد اللاحقة.

وقدم والي الولاية، الشكر والتقدير لكل المساهمين، منوها بروح التضامن والتكافل للشعب الجزائري أين ما وجد وفي جميع الظروف والأزمات والمحن .