الوادي : إسترجاع مركبة مسروقة بأولاد أحمد

تمكن عناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية الوادي، من إسترجاع مركبة محل سرقة في ظرف قياسي لم يتعدى الـ 24 ساعة.

القضية بشارتها مصالح الشرطة بأمن الولاية بعد تلقيها شكوى رسمية من قبل صاحب المركبة النفعية محل السرقة.

والذي تفاجأ بإختفاء سيارته من أمام مسكنه الواقع بحي أولاد أحمد بعاصمة الولايــة.

لتوجه مباشرة إلى مقر أمن الولاية للتبليغ عن واقعة السرقة، أين أطلقت مصالح الشرطة عملية للبحث والتحري بغية استرجاعها.

وباستغلال قرائن وأدلة من موقع الحادثة تم العثور على المركبة مخبأة بإحكام بداخل أحد المسالك الفلاحية شرق عاصمة الولاية.

ليتم استرجاع المركبة.