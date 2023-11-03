الوادي: إسترجاع مركبة مسروقة  

تمكن عناصر الأمن الحضري الثاني بالوادي من استرجاع مركبة سياحية تم سرقتها من صاحبها عن طريق العنف في وقت وجيز.

تفاصيل العملية جاءت إثر تلقي عناصر ذات المصلحة بلاغ من أحد المواطنين مفاده تعرضه للاعتداء متبوع بالسرقة التي طالت مركبته، على الفور تم تكثيف الأبحاث والتحريات ليتم استرجاعها و توقيف أحد المتورطين في عملية السرقة، بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي عن قضية السرقة بالعنف.