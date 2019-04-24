الوادي : إصابة شاب بطلقات نارية خلال عملية توقيف مروّج ممنوعات

تعرض شاب في بداية العقد الثالث من العمر إلى طلقتين ناريتين على مستوى الرجل أثناء قيام مصالح أمن الحضري الرابع بولاية الوادي بمطاردة أحد الشباب الخطيرين.

والمعروف بترويج جميع أصناف الممنوعات على مستوى الاحياء الجنوبية، وصدر في حقه أكثر من أمر بالقبض.

وتنقلت النهار إلى عائلة الضحية التي طالبت بفتح تحقيق حول تعرض إبنهم لطلقات نارية.

واسردت ان هذه الحادثة داخل المنزلي العائلي اين دخل عناصر الامن بزي مدني للمنزل لمطاردة المروج.

وهو ما ادى الى تشاجر بينهما نظرا لعدم التعريف على هويتهم.

الأمر الذي جعل العائلة تستنفرمع الجيران الذين هاجموا اعوان الامن الذين اضطروا لاطلاق النار لتفريق الحشود هذا حسب اهل الضحية.

وفيما أكد مصدر أمني رفيع المستوى للنهار أن تفاصيل الحادثة تتفق مع كلام اهل الضحية في قيام عناصر الأمن بتوقيف المروج.

بناءا على معلومة واردة ومؤكدة من طرف أحد الأولياء الذي تضرر أبناءه نتيجة الممنوعات.

والتي يروجها المشتبه به محل أمربالقبض ومباشرة تحديد مكانه ومحاولة توقيفه، أين فربواسطة دراجة نارية ودخل أحد المنازل بذات الجهة.

ليتم مساعدته من طرف شباب الحي ومواجهتهم ورشقهم بالحجارة وقارورات الخمر.

ووصلت الامر الى إستعمال سلاح تقليدي يستعمل في الصيد ضدهم، ما إضطرهم إلى إطلاق طلقات تحذيرية أصابت أحد الشاب كان في ذات منطقة الحدث.

فيما لاذ المشتبه به بالفرار نحو وجهة مجهولة، وتم مباشرة تحويل المصاب إلى الاستعجالات الطبية بحي 8 ماي.

فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا معمقا في الحادثة، وكشف الوضعية وتنوير الرأي العام ومعاقبة المتسببين في الحادثة.