الوادي.. إصابة “مير” بلدية المرارة في حادث مرور مروع

اصيب رئيس بلدية المرارة بولاية الوادي محمد مازوزي في حادث مرور وقع له ببلدية جامعة.

حادث مرور مروع وقع بالطريق الوطني رقم 48 الرابط بين الوادي وبلدية جامعة.

بعد انحراف سيارة “المير” الذي وتعرض لاصابات وكسور بليغة على مستوى الكتف واليد.

مما استدعى نقله على جناح السرعة لللاستعجالات الطبية بحي الثامن ماي بعاصمة الولاية الوادي.

ويخضع رئيس البلدية عملية معقدة في غرفة العمليات بالمستشفى.

للاشارة فان رئيس البلدية كان في مهمة عمل واجتماع على مستوى الولاية لدراسة اهم المشاريع التنموية ومدى تقدمها.