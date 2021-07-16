الوادي: إصابة 4 أشخاص بإصابات خطيرة إثر انقلاب سيارة

تسبب حادث إنقلاب وانحراف سيارة سياحية وانقسامها لنصفين بولاية الوادي في إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالرباح وبدعم من المركز المتقدم قمودي لخضر لأجل حادث مرور اليوم في حدود الساعة 4:20 صباحا على مستوى الطريق المزدوج الولائي 403 الرباح الوادي غرب. بالقرب من المسبح النصف أولمبي بالبياضة. ويتمثل في انحراف وانقلاب واصطدام سيارة من نوع اكسنت بعمود إنارة عمومية ادى الى شطرها لنصفين.

وأضاف البيان، أن الحادث خلّف 4 جرحى ذكور تتراوح اعمارهم بين 18 و24 سنة” حالتهم خطيرة. كانو محصورين داخل السيارة، وتم اخراجهم ونقلهم إلي مستشفى البياضة. مع نقل أحد المواطنين كان بعين المكان لا علاقة له بالحادث تعرض لحالة صدمة شديدة.